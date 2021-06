Hakimi verso la cessione, ma Inter e PSG ancora distanti. Tra le colonne di “TuttoSport” oggi in edicola si parla inevitabilmente del marocchino. In caso di cessione, pronti due Emerson per entrambe le fasce, e in quella sinistra la dirigenza avrebbe individuato anche le alternative.

DUE EMERSON – La cessione di Hakimi ad oggi è quella più probabile, considerando il forte interesse del PSG e la concorrenza di Chelsea e Bayern Monaco. I francesi si fermano a 60 milioni, pochi per la dirigenza dell’Inter che ne chiede almeno 80. Qualora la cessione del marocchino dovesse concretizzarsi, in pole per la fascia destra resta il nome di Emerson Royal. Un altro Emerson, invece, potrebbe arrivare sulla fascia sinistra, ma a quel punto qualcuno sarà ceduto. L’indiziato numero uno è Ivan Perisic, visto che Ashley Young sarebbe vicino al rinnovo. Le alternative all’italo-brasiliano ad oggi sono Tagliafico e Kostic.

Fonte: TuttoSport – Stefano Lanzo