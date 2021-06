Inzaghi e gli interni di centrocampo: in arrivo più gol dal reparto centrale?

Inzaghi tra i punti di forza della sua Lazio aveva gli interni di centrocampo. Anche in termini di gol. Porterà questa abitudine anche all’Inter?

DETTAGLIO SUI GOL – L’inter di Conte non ha avuto esattamente problemi a trovare la via del gol. In nessuna delle due stagioni del tecnico sulla panchina nerazzurra. Anzi, si sono visti record su record. Tuttavia, volendo cercare il pelo nell’uovo, nel 2020-2021 qualcosa è mancato. Pur avendo il secondo miglior attacco del campionato con 89 gol segnati (prima l’Atalanta con 90) l’apporto dei centrocampisti non è stato certo ingente. Con Inzaghi le cose potrebbero cambiare?

NUMERI MIGLIORABILI – I numeri in casa Inter sono chiari. I tre titolari del centrocampo assommano 8 reti. Divise in 3 per Eriksen, 3 per Barella e 2 per Brozovic. Dalla panchina troviamo un gol per Vidal, uno per Vecino e 3 per Gagliardini. Con l’aggiunta che alcuni di questi gol sono arrivati nelle ultime partite, a titolo ormai conquistato. Numeri complessivamente migliorabili. E Inzaghi alla Lazio ha lavorato molto proprio sui suoi centrocampisti. In particolare sui due interni, Luis Alberto e Milinkovic-Savic.

INTERNI SUGLI SCUDI. Solo nell’ultima stagione i due interni del centrocampo della Lazio hanno segnato 17 gol. 9 per Luis Alberto e 8 per Milinkovc-Savic (secondo e terzo miglior marcatore atagionale). Sui 61 totali prodotti dall’attacco biancoceleste. Più di tutti i centrocampisti dell’Inter, sommati. E non è nemmeno il loro record di coppia. Un contributo di spessore ben diverso, pur considerando tutte le differenze tra le due squadre. Inzaghi negli anni ha puntato molto sul contributo dei suoi due interni, in termini di gol e assist. Assecondando le loro qualità, sviluppandole e trasformandoli in punti di forza assoluti. Potrebbe fare qualcosa di simile anche all’Inter? Barella ed Eriksen attendono il primo contatto col nuovo allenatore, interessati.