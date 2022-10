Fontana: «L’Inter continuerà la sua corsa, ma per il secondo posto!»

Andrea Fontana, ospite oggi a Sportitalia ha parlato del momento dell’Inter. L’avvocato, però vede il Napoli favorito per lo Scudetto

SECONDI – Andrea Fontana ha parlato così dei nerazzurri a Sportitalia: «L’Inter è in una serie positiva in questo momento. Dalla partita Vinta col Barcellona pare abbia acquisito più sicurezza. Forse ha trovato una posizione a Calhanoglu diversa, che consente alla squadra di giocare un po’ meglio. Per Stankovic dovrebbe essere un ritorno a San Siro piuttosto complicato. Obiettivamente la Sampdoria quest’anno sta facendo fatica. Penso che l’Inter continuerà la sua corsa. Per il secondo posto però a questo punto, perché il Napoli ormai è scappato. Tenendo conto che nella sosta il Napoli perderà poi pochi giocatori». Questo il suo intervento sul Campionato dell’Inter.