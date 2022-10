Inter-Roma Femminile, le 22 convocate da coach Guarino

Dopo il pareggio contro il Sassuolo, l’Inter Femminile di coach Rita Guarino si prepara a scendere di nuovo in campo per l’ottava giornata della Serie A Femminile. Le nerazzurre saranno impegnate sabato 29 ottobre contro la Roma allo stadio “Breda” di Sesto San Giovanni alle ore 14.30

CONVOCATE – Inter-Roma Femminile, big match d’alta classifica per le ragazze allenate da coach Rita Guarino. l’Inter, ancora imbattuta, si trova al secondo posto in campionato con 17 punti, uno in meno della Roma e della Fiorentina appaiate in prima posizione.

INTER-ROMA FEMMINILE, LE CONVOCATE DA GUARINO

Portieri: 12 Piazza, 22 Durante, 32 Belli

Difensori: 2 Sønstevold, 3 Van der Gragt, 13 Merlo, 14 Robustellini, 17 Fordos, 29 Kristjánsdóttir

Centrocampiste: 5 Karchouni, 6 Santi, 8 Brustia, 18 Pandini, 19 Alborghetti, 20 Simonetti, 27 Csiszar, 34 Mihashi

Attaccanti: 7 Marinelli, 9 Polli, 11 Chawinga, 33 Ajara Njoya, 35 Calegari.

Fonte: Inter.it