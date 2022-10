Matrone: «L’Inter in Champions League ha fatto un miracolo»

Vincenzo Matrone ospite a Sportitalia ha parlato della preparazione dell’Inter. Queste le sue parole a Sportitalia a riguardo

MIRACOLO – Vincenzo Matrone ha parlato così a Sportitalia del momento nerazzurro: «L’Inter non so se ha scelto o se ha sbagliato, ma ha fatto una preparazione atletica diversa. Ciò gli ha fatto fare un inizio molto lento. Tutti i giocatori sembravano lenti, tranne Acerbi che ha fatto una preparazione diversa. I giocatori nerazzurri sembravano inadeguati. Quando sono tornati loro, l’Inter è tornata. Improvvisamente tutto risolto. La preparazione atletica è fondamentale. La crisi della squadra di Inzaghi e della Juventus non sono mai state paragonabili. In Champions League ha fatto un miracolo, un’impresa. In Campionato la vedo però indietro». Così Matrone sul passaggio del turno in Europa.