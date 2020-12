Fonseca: “Lukaku tra i top-5 al mondo? No,...

Fonseca: “Lukaku tra i top-5 al mondo? No, per me sono Dzeko e Mayoral”

Paulo Fonseca Roma-Sassuolo

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato oggi in conferenza stampa e si è concesso una battuta su Romelu Lukaku dopo che l’attaccante dell’Inter ha affermato di considerarsi uno dei migliori attaccanti al mondo(leggi qui). Fonseca non vuole esporsi e si tiene i suoi giocatori

LUKAKU UN TOP 5? – Fonseca, a domanda specifica sulle affermazioni di Lukaku, non si espone e liquida l’argomento con una battuta che dimostra la sua voglia di concentrarsi solo sui giocatori a sua disposizione: «Non sono d’accordo con Lukaku. Per me i migliori due al mondo sono Dzeko e Mayoral che sono miei, poi il terzo è è Mkhitaryan».