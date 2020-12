Lukaku: “Sono nei migliori 5 attaccanti al mondo, Ronaldo e Messi…”

Romelu Lukaku ha rilasciato un’intervista al giornale francese France Football. Nell’anticipazione pubblicata sul sito della testata, il centravanti dell’Inter non ha nascosto le sue ambizioni

IO TRA I MIGLIORI – Lukaku, nell’estratto di anticipazione che France Football ha pubblicato sul suo sito ufficiale, non nasconde le sue ambizioni e la sua voglia di stabilirsi sempre di più nel novero dei migliori attaccanti del Mondo: «Tatticamente, in termini di posizionamento e movimenti, non posso sbagliarmi mai. Faccio parte dei primi cinque attaccanti attaccanti a livello mondiale. Se Cristiano Ronaldo, Messi e Lewandowski hanno supeato i propri limiti perché non posso farlo io?».