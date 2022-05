Floccari: «Inter e Milan? Lotta bellissima con una crescita esponenziale»

Inter e Milan oggi alle 18 si giocheranno la vittoria della Serie A, rispettivamente contro Sampdoria e Sassuolo. Floccari, a DAZN, valuta il principale fronte aperto della domenica conclusiva di campionato.

TUTTO IN BILICO – Sergio Floccari ricorda come siano dodici anni dall’ultima volta che la Serie A si è decisa all’ultima giornata: «Sono passati tantissimi anni, direi che questo è un aspetto bello del nostro campionato. È stata una lotta bella lì davanti, ma in ogni zona della classifica: anche Europa e salvezza. Quest’ultima giornata è per cuori forti. Inter e Milan? È stata una lotta bellissima, detto questo dico che il Milan quest’anno ha avuto una crescita esponenziale, sotto tutti i punti di vista. Però io sottolinerei la mentalità e la voglia di vincere che stanno dimostrando in queste ultime partite. Per me l’Inter come squadra ha una rosa veramente forte, se la giocherà fino all’ultima giornata e sarà una sfida avvincente».