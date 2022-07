Filippi: «Asllani? Un fenomeno! Imparerà tanto da Brozovic. Il suo ruolo…»

Cristiano Filippi, primo allenatore di Kristjan Asllani, in una lunga intervista concessa a Tuttosport ha parlato del neo-centrocampista dell’Inter

FUTURO – Queste le parole di Cristiano Filippi, primo allenatore di Asllani, sul suo passaggio all’Inter e sulle prospettive future del centrocampista classe 2002: «Asllani-Inter? Potrà togliersi grandissime soddisfazioni! Certo, ora è facile parlare, è sulla cresta dell’onda, per tutti. Ma credo che ancora non ci si renda conto di quale visione di gioco ed intelligenza tattica sia dotato. È un fenomeno. Ruolo? Ovunque a centrocampo. Vede la porta, destro e sinistro non fa differenza: mediano, mezzala, trequartista. E potrebbe fare pure l’esterno d’attacco all’occorrenza. In Coppa Italia, in Inter-Empoli Kristjan servì a Bajrami un bellissimo assist, senza guardare sapeva già dove avrebbe dovuto mettere la palla. Poi ovviamente ora sono problemi di Inzaghi (ride, ndr). Con Brozovic imparerà tanto, ma potrebbe tranquillamente giocare insieme al croato. Con i tanti impegni dell’Inter ci sarà certamente occasione per vederli insieme».

Fonte: Tuttosport – Simone Togna