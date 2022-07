Inter, classifica marcatori estiva: Lautaro Martinez imprendibile, novità Skriniar

Inter, classifica marcatori subito aggiornata. Alla viglia della quarta amichevole stagionale, ma soprattutto dopo il terzo allenamento congiunto a mo’ di partitella, Lautaro Martinez consolida ulteriormente la sua posizione. Entrano in lista anche due novità, in particolare l’uomo-mercato Skriniar. Scopriamo insieme la classifica marcatori dell’estate nerazzurra

INTER CLASSIFICA MARCATORI – Il terzo allenamento congiunto, unito alle tre amichevoli per l’Inter di Simone Inzaghi, porta a sei gli impegni estivi nerazzurri finora. I gol segnati, con quello di Milan Skriniar, sono 30. Di cui “solo” 29 nerazzurri in virtù dell’autogol firmato Novara. Adesso sono 17 i diversi marcatori. L’ultimo in ordine di tempo è proprio Skriniar ma in classifica entra anche Hakan Calhanoglu, alla prima rete stagionale. Ma chi guida la classifica marcatori nerazzurra? Al momento è sempre più saldo in vetta Lautaro Martinez, autore della quarta doppietta personale di questo pre-campionato contro la Pro Sesto (vedi highlights). Dietro il numero 10 argentino avanza il connazionale Joaquin Correa, che con la terza rete si stacca dal trio a quota due. Il prossimo impegno “ufficiale” dell’Inter è previsto nelle prossime ore contro l’Olympique Lione (vedi informazioni). Di seguito la classifica marcatori estiva dell’Inter di Inzaghi aggiornata e completa (tra parentesi i gol messi a segno negli allenamenti congiunti, ndr).

Inter, classifica marcatori estiva completa

8 GOL – Lautaro Martinez (6).

3 GOL – Joaquin Correa (2).

2 GOL – Kristjan Asllani (1), Romelu Lukaku (1) e Raoul Bellanova (2).

UN GOL – Alessandro Fontanarosa (1), Mattia Sangalli (1, poi ceduto in prestito al Lecco), Andrea Pinamonti (1), Valentino Lazaro (1), Dennis Curatolo (1), Danilo D’Ambrosio, Roberto Gagliardini, Nicolò Barella (1), Edin Dzeko (1), Mattia Zanotti (1), Hakan Calhanoglu (1) e Milan Skriniar (1) + Aut. Simone Ciancio (Novara).