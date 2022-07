Skriniar e Dumfries, buone notizie (per ora) sul fronte Inter – CdS

Skriniar e Dumfries sono i due principali nomi che l’Inter rischia di perdere dal mercato. Il Corriere dello Sport, però, fa notare come al momento non ci siano sviluppi in uscita.

NIENTE SVILUPPI – Mercato da una parte, è il momento del campo. Denzel Dumfries e Milan Skriniar ieri hanno giocato l’allenamento congiunto Inter-Pro Sesto, col secondo che ha pure segnato il gol del definitivo 6-1 (vedi articolo). Il Corriere dello Sport parla ancora di attesa per capire se si concretizzerà la cessione di uno dei due, ma anche di buone notizie. Nello specifico: niente brutte sorprese né per Dumfries né per Skriniar fino a ieri, senza offerte o telefonate degli intermediari a Piero Ausilio, Dario Baccin e Giuseppe Marotta. Per Skriniar i pericoli si chiamano Chelsea e PSG, che al momento non hanno affondato il colpo, per Dumfries sempre i Blues e il Manchester United lo seguono.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti