Ferri: «Inter, tirati fuori gli attributi! Handanovic protagonista con altri due»

Ferri è uno dei grandi ex presenti al Meazza per Inter-Roma. L’ex difensore, parlando con Inter TV, indica anche Handanovic fra i protagonisti del rilancio di aprile.

IN RIPRESA – Riccardo Ferri trova i giocatori decisivi del momento: «Io Samir Handanovic l’ho visto protagonista nelle ultime partite. Ha subito tante critiche nell’ultimo periodo, è giusto riconoscerlo quando è determinante. Alla lunga i valori vengono fuori, anche la capacità di superare le critiche. Anche Nicolò Barella, Danilo D’Ambrosio e Matteo Darmian, questi ultimi due sempre pronti, attivi e propositivi anche quando chiamati dalla panchina. Sono giocatori che qualsiasi allenatore vorrebbe avere nel proprio scacchiere».

RILANCIO – Ferri torna sul derby: «Ho visto l’Inter molto tonica. Già col Verona nei primi dieci minuti si era capito, rispetto al periodo precedente che non era stato dai migliori. Ho visto un’Inter protagonista, magari non sui novanta minuti ma voleva essere padrona del campo. Era una partita difficilissima, chi è sceso in campo nei derby lo sa, soprattutto per il gol fuori casa che avrebbe creato nel pensiero degli interpreti una botta a volte impossibile da recuperare. Un grande plauso a questa squadra, che ha tirato fuori gli attributi e ha dimostrato di essere gruppo, sapendo interpretare queste partite senza avere il braccino. E soprattutto a Simone Inzaghi e al suo staff, che ha gestito la situazione in maniera impeccabile».

OBIETTIVO CHIARO – Ferri trova un cambio: «A differenza della prima parte, dove siamo stati molto belli esteticamente, nelle ultime partite ho visto un’Inter che costruisce meno dal basso, molto cinica e attenta ai particolari. Al derby si sono viste le squadre allungarsi nel primo tempo, volevano fare propria la partita. Quello che differenzia il periodo sono gli obiettivi molto vicini: arrivare davanti al Milan, magari già stasera, in attesa di domani e del recupero di Bologna».