Marotta: «Inter ora con mentalità vincente. Mai detto no a Mourinho!»

Marotta prima di Inter-Roma, valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A 2021-2022, ha detto la sua riguardo la stagione nerazzurra. Poi ha concluso parlando di Mourinho. Di seguito le sue parole su DAZN.

CRESCITA – Marotta prima di Inter-Roma, su DAZN ha parlato così: «Strategia comunicativa? È un’arma a disposizione della società per mandare dei messaggi. All’esterno devono essere messaggi di opportunità, mentre all’interno devono rappresentare la verità. Settimana decisiva per il campionato? Con la partita di oggi e le cinque che ci rimangono sono 18 punti a disposizione e non è poco. Dobbiamo ottenere il massimo ma gli avversari sono agguerriti. Chiaro che quello di oggi non è solo un esame me un’occasione per confermare il fatto di essere tornati a vincere con abitudine. Dobbiamo essere bravi tutti a gestire questo tipo di situazioni. La nostra rosa è cresciuta nel tempo, abbiamo acquisito una mentalità vincenti, e il fatto di lottare per obiettivi ambizioni deve essere un sintomo di orgoglio. ».

PRIMA DI CONTE – Marotta conclude parlando del presunto “no” a Mourinho prima dell’arrivo di Conte: «Non è così. Sinceramente quando abbiamo conte Antonio Conte così è stato punto, non c’è stata la possibilità perché era accasato. Ritenevamo che fosse l’allenatore giusto e lo ha dimostrato. Questo non significa sminuire un allenatore come quello di José Mourinho che qui ha fatto la storia».