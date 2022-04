Tiago Pinto: «Mourinho? Partita speciale, ma è motivato e vuole vincere!»

Tiago Pinto ha parlato ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio di Inter-Roma, sfida valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni

PARTITA SPECIALE – Tiago Pinto parla così ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio di Inter-Roma: «Mourinho non ha parlato in conferenza? Io penso che bisogna parlare tanto durante la stagione, dobbiamo gestire questa cosa ma l’ho sentito molto carico e motivato. Sappiamo che è una partita speciale per lui perché all’Inter ha fatto la storia ma oggi vuole vincere come ogni romanista. È motivato a portare a casa i tre punti. La cosa importante adesso è finire bene la stagione, è tutto ancora poco definito. Ora l’importante è approfittare del buon momento della squadra, vincere tutte le partite che possiamo e poi a fine stagione decideremo insieme delle mosse da fare. Il rinnovo di Mkhitaryan? Importante per noi, ma non voglio parlare di mercato prima della partita. C’è una tempistica ben definita e non ci sono problemi. Quando abbiamo preso Mourinho sapevamo che il suo contributo non sarebbe stato solo sul campo. Ci dà una mano importante in tutte le aree, abbiamo una chimica importante e ogni giorno vedo una Roma migliore. Sono sicuro che in futuro la Roma sarà pronta per vincere».