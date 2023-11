Ferretti, sindaco Rozzano: «Stadio Inter sarà futuristico!»

Giovanni Ferretti De Luca, il sindaco di Rozzano, è intervenuto per Sportitalia sul dibattito creatosi quest’oggi sul nuovo stadio dell’Inter. C’è ancora speranza per la struttura fuori da Milano.

STADIO – Giovanni Ferretti De Luca è ancora fiducioso sulla costruzione dello stadio, ma non si sbilancia troppo: «Incontro di oggi con la Regione? Me lo auguro. Non so quale sia stato l’argomento dell’incontro, dunque mi viene difficile dire la mia. Certo che, se dovessero aver parlato dello stadio ne sarei contento. Significherebbe che la cosa sta procedendo. Insieme allo stadio dovrà essere pensato un piano per la viabilità ed i trasporti, che dovranno essere ripensati. Per quanto la zona sia ben fornita 70.000 persone sono un numero alto e l’Inter questo numero lo raggiunge ogni domenica. La palla ce l’ha l’Inter con lo studio di fattibilità ed il progetto da presentare».

Inter, il futuro stadio

STRUTTURA – Il sindaco di Rozzano ha continuato: «Ci saranno tutta una serie di strutture annesse allo stadio che lavoreranno tutta la settimana. Immagino anche con qualche struttura commerciale, che darà a quell’area una continuità importante. Non strettamente collegata alle partite, anche se quelle saranno l’evento più importante. Come sarà lo stadio? Personalmente ho visto più o meno di recente quello di Monaco di Baviera, così come quello di Istanbul, perché ero là per la finale di Champions. Anche il Bernabéu, ma prima che lo rifacessero: non sarà molto diverso da questi modelli di punta secondo me. Magari rispetto a quello di Monaco sarà più all’avanguardia visto che quello tedesco ha ormai quasi vent’anni (è stato inaugurato nel 2005, n.d.r.). Uno stadio futuristico, pensato per vivere tutta la settimana. Si farà alla fine? Sono uno molto pragmatico e con i piedi per terra: finché non verrà presentato un progetto vero e proprio io credo che tutti gli attori siano ancora in campo e possano giocare la partita».

