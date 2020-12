Ferrero: “L’Inter deve vincere qualcosa sennò Zhang diventa giapponese”

Massimo Ferrero Sampdoria

Ferrero – Presidente della Sampdoria -, intervenuto a “Maracanà” sulle frequenze di TMW Radio, parla dell’attuale lotta scudetto in Serie A. Il commento sull’Inter della famiglia Zhang è in perfetto “stile Ferrero”

LOTTA SCUDETTO – Le dichiarazioni di Massimo Ferrero non passano di certo inosservate: «La Serie A è davvero molto difficile, è una guerra. Questo è un campionato molto avvincente, non c’è la solita Juventus prima. Il Milan ha fatto una bella squadra. L’Inter deve vincere qualcosa sennò il cinese (riferimento alla proprietà Suning della famiglia Zhang, ndr) diventa giapponese! Essendo un campionato senza pubblico, è un’angoscia viverla così. Non vedo l’ora che torni la gente allo stadio. I calciatori sono super controllati, ma è dura andare avanti così. Me la prendo però con i giornalisti, che prima esaltano il Milan e ora anche la Juventus». Questo il pensiero di Ferrero sulla Serie A odierna.