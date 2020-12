Inter, allenamento ad Appiano Gentile con il saluto di Zhang – Sky

Steven Zhang presidente Inter

Secondo quanto comunicato da Matteo Barzaghi, inviato di “Sky Sport” ad Appiano Gentile, oggi per l’Inter si è svolto il primo allenamento in vista della sfida contro il Verona. A chiusura, il brindisi ‘telematico’ con gli auguri del Presidente Zhang direttamente dalla Cina.

ALLENAMENTO E FATTORI – Giornata di allenamento e festa in casa Inter, dopo la vittoria di ieri arrivata grazie soprattutto alle prestazioni di Achraf Hakimi e Stefano Sensi. Due giocatori di cui ha parlato anche l’inviato di “Sky Sport” Matteo Barzaghi: «Hakimi è un giocatore determinante e decisivo, specialmente quando si fa fatica a sbloccare la sfida con gli attaccanti. Sta diventando sempre più inserito in questa squadra, anche se come ha detto Conte deve lavorare ancora molto anche in fase difensiva. Anche Sensi è un fattore, sebbene sia dosato per evitare problemi dal punto di vista fisico. Da quando è all’Inter ha fatto 13 partite da titolare, pochissime anche considerato che le avrebbe giocate quasi tutte da titolare. Nelle sei vittorie consecutive, i nerazzurri hanno fatto 18 punti rimontandone 4 a Milan e Juve, 9 addirittura al Napoli. Oggi qui ad Appiano Gentile c’è stato il classico allenamento del giorno dopo e il brindisi in via telematica, con anche gli auguri di Steven Zhang direttamente dalla Cina. Un momento di ritrovo per tutta la società».