Ferrara: «Sosta valeva non solo per il Napoli! Difficile recuperare»

Ciro Ferrara, ex giocatore di Napoli e Juventus oggi opinionista su DAZN, ha parlato della lotta al vertice per lo scudetto in Serie A, citando il Napoli in particolare.

NON SEMPLICE – Secondo Ciro Ferrara non sarà semplice la lotta scudetto con questo Napoli: «Tutti parlavano della ripresa del campionato dopo la sosta e bisognava vedere il Napoli, ma valeva per loro e anche per le altre che ogni tanto inciampano. Il vantaggio di 10 punti? Dipenderà non tanto da come affronterà il Napoli il resto del campionato, ma quanto per le altre che vedono che la prima in classifica prende una certa distanza e quindi diventa veramente difficile recuperare».