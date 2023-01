Milan, tra i tanti infortunati Pioli spera in un recupero: ecco le possibili scelte – CdS

Il Milan sta passando un momento difficile dal punto di vista del gioco e dei risultati, e contro l’Inter in Supercoppa Italiana l’intenzione è sicuramente quella di riprendersi. Stefano Pioli, però, dovrà ancora fare i conti con gli infortunati e i giocatori ancora non al meglio (soprattutto dopo il Mondiale). Un possibile recupero in vista della sfida. Di seguito le possibili scelte del tecnico secondo il Corriere dello Sport.

RECUPERI – Il Milan dopo il pareggio con il Lecce vuole ripartire subito dalla sfida contro l’Inter in Supercoppa Italiana, dove però non ci saranno tanti recuperi per quanto riguarda gli infortunati. Zlatan Ibrahimovic, Mike Maignan, Ballo-Touré, Alessandro Florenzi e Rade Krunic sono rimasti a Milano perché ancora infortunati. L’unico che ha delle chance di gioco è Ante Rebic che oggi dovrebbe recuperare e lavorare con il gruppo. Stefano Pioli dovrebbe confermare Olivier Giroud in attacco e Rafael Leao sulla trequarti, mentre in difesa ci saranno gli straordinari per Fikayo Tomori e Kalulu insieme a uno stanco Theo Hernandez, tornato dal Mondiale con le pile scariche. Resta il ballottaggio tra Brahim Diaz e Charles De Ketelaere dietro la punta.

Fonte: Corriere dello Sport – Antonio Vitiello