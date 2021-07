Favre: «Hakimi migliorato grazie a Conte. Acquisto super per il PSG»

Lucien Favre – ex allenatore del Borussia Dortmund – ha parlato al quotidiano Le Parisien di Achraf Hakimi, giocatore che ha avuto modo di allenare proprio nella squadra tedesca. Tanti elogi da parte sua per il laterale marocchino, cresciuto ulteriormente all’Inter e in procinto ora di passare al PSG.

CRESCITA – Lucien Favre ha solo parole d’elogio per Achraf Hakimi, in netta crescita sia dopo la sua esperienza al Borussia Dortmund, sia l’ultimo anno all’Inter. Queste le parole dell’ex tecnico del club tedesco: «È senza dubbio un grande giocatore, posso confermare che si tratta di un ottimo acquisto per il PSG. Non è solamente un giocatore fenomenale, ma è anche un bravissimo ragazzo e parla francese. Se gli viene data fiducia, dà tanto in cambio. Il suo ruolo è di terzino. Certo, ha caratteristiche molto offensive, ma è un terzino. Quando è arrivato al Borussia Dortmund ha dovuto lavorare a livello difensivo. Ma è migliorato tantissimo e ha continuato a farlo anche all’Inter grazie al lavoro di Antonio Conte»