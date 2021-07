Eriksen celebrato prima di Repubblica Ceca-Danimarca: maglia speciale

Christian Eriksen continua a essere ricordato prima di ogni partita della sua nazionale e Repubblica Ceca-Danimarca di oggi non ha fatto eccezione. Prima della gara i due capitani, tra cui Simon Kjaer, hanno mostrato una maglia della Repubblica Ceca con il suo nome e un augurio in ceco.

