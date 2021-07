Vidal: «Fa male perdere ma messo in ginocchio il Brasile. Cile ti amo»

Arturo Vidal, centrocampista dell’Inter, ha voluto esprimere il suo stato d’animo su Instagram per l’eliminazione del Cile dalla Copa America per mano del Brasile. Il giocatore nerazzurro, però, non si da per vinto

ORGOGLIO − Arturo Vidal, nella notte, è uscito dalla Copa America con il suo Cile. Decisivo l’1-0 firmato da Paqueta per il Brasile, che ha permesso alla nazionale verde-oro di andare in semifinale. Il giocatore dell’Inter è apparso, comunque, orgoglioso della prova dei suoi ed è convinto che il Cile si prenderà la rivincita a settembre. Di seguito il post Instagram di Vidal raffiguranti Brasile e Cile in ginocchio durante la lotteria dei rigori in un match di qualche anno. Questa la didascalia: «Mi fa molto male perdere e sapere che non potremo lottare per il titolo che tutti vorremmo. Ma me ne vado in pace perché lasciamo la vita in campo e abbiamo di nuovo il Brasile in ginocchio e la cosa migliore di questo è che rivedremo il Brasile a settembre a casa nostra e lì saremo meglio preparati e vedremo chi vincerà!!! Cile ti amo e muoio per la mia bandiera».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arturo Vidal (@kingarturo23oficial)