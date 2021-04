Gianfelice Facchetti, figlio di Giacinto, è stato ospite della trasmissione di Italia 1 “Tiki Taka”. Nel commentare le questioni legate all’Inter ha segnalato come, conoscendo Steven Zhang, non si abbia a che fare con uno poco interessato. E che, a Milano, ci siano altri dirigenti pronti a portare avanti la società.

RUOLI RIBADITI – Gianfelice Facchetti parla da chi conosce la situazione Inter dall’interno: «Quando ho avuto la possibilità di vedere da vicino il modo di porsi di Steven Zhang ho visto un atteggiamento non di speculazione. Ho visto una persona preparata, formata, che è arrivata e si è affezionata a una città, a un club e a dei colori. In questo sentimento ci ho visto sempre sincerità. L’ho visto nei Consigli d’Amministrazione, dove partecipavo da piccolo azionista, e nei piccoli dettagli. Credo che la pandemia, che non ha lasciato nulla come era un anno fa, ha portato a pensare a delle cose che non si potevano prevedere. C’è stato sicuramente un momento di allontanamento, per quello che è accaduto, ma la forza dell’Inter è stata, oltre al lavoro di Antonio Conte che ha fatto crescere tutti, i ruoli cruciali di Giuseppe Marotta, Alessandro Antonello e Javier Zanetti. Hanno mantenuto stabilità».

LA REPLICA – Facchetti risponde a Ivan Zazzaroni, che ha dato scenari foschi sulla società (vedi articolo): «Io ho informazioni contrastanti. La sensazione è che, in realtà, quello che sta accadendo in campo possa cambiare gli scenari: non ho la sensazione così netta che loro escano di scena improvvisamente. C’è un aspetto, di cui si parla molto poco: c’è stata una possibilità di aprire un azionariato popolare diffuso, stile Bayern Monaco. Sarebbe una novità assoluta in Italia».