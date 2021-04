Il senatore Ignazio La Russa, noto tifoso dell’Inter, è d’accordo con Conte. Ospite di “Monday Night” su Sportitalia ha detto come, senza vittoria della Serie A, l’allenatore sarebbe stato pesantemente criticato. A differenza di altre squadre.

FARE ATTENZIONE – Per Ignazio La Russa l’Inter deve fare attenzione in vista della prossima partita: «Domenica sicuramente non si siederà, perché ancora non è aritmeticamente campione d’Italia. Però c’è il Napoli, che io considero più forte della Juventus e più forte del Milan. Probabilmente la mancanza di alcuni giocatori ha pesato più rispetto ad altri, o anche qualche debolezza societaria nel rapporto fra allenatore e mister. Il centrocampo dell’Inter non mi pare così più forte di quello della Juventus: non abbiamo un playmaker eccezionale, ci siamo inventati Marcelo Brozovic. Se non fosse riuscita col buco la ciambella dell’Inter, ha ragione Antonio Conte, oggi lo lapiderebbero a differenza della Juventus. Ha detto che lo volevano cacciare e che i suoi giocatori erano brocchi: è vero, io me lo ricordo».