Facchetti incorona Lautaro Martinez: «È già nella storia dell’Inter!»

Chi meglio del figlio di Giacinto Facchetti può riconoscere un vero capitano dell’Inter? Gianfelice, ospite di Radio Sportiva, elogia le qualità e il comportamento di Lautaro Martinez.

CAPITANI – Lautaro Martinez ha conquistato proprio tutti, anche uno come Gianfelice Facchetti, figlio di una bandiera dell’Inter come Giacinto. Il grande tifoso nerazzurro investe l’argentino del titolo di capitano con queste parole: «Un anno fa rimasi colpito al rientro dal Mondiale quando gli è stata assegnata la fascia e ha cominciato a dimostrare responsabilità e voglia di portarsi la squadra sulle spalle. La sua è una consapevolezza maggiore e una determinazione che si vede non solo sotto porta ma anche nel trascinare la squadra. Lo vedi dare tutto fine alla fine, senza risparmiarsi mai. È un bel messaggio perché il capitano è questa cosa. È quello che fa sempre un pezzettino di più quando gli altri non ne hanno da dare. L’augurio è che rinnovi. Lautaro Martinez è già dentro la storia dell’Inter per quello che ha fatto nella maniera giusta. Ci auguriamo che entri a far parte della galleria di quelli che lo saranno per sempre. E mi sembra che ci si ala volontà da ambo le parti». Anche un altro capitano importantissimo per l’Inter, ora vicepresidente, ha elogiato Lautaro Martinez.