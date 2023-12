Zanetti: «Lautaro Martinez in una forma straordinaria, speriamo continui!»

Da capitano in capitano. Javier Zanetti elogia il suo attuale successore nell’Inter, Lautaro Martinez. Il vicepresidente del club nerazzurro apprezza l’argentino, sempre più leader.

CAPITANO – Dopo aver detto la sua sull’esito del sorteggio per gli ottavi di Champions League dell’Inter, Javier Zanetti si esprime anche sul capitano nerazzurro. Così il vicepresidente interista risponde al giornalista di SportMediaset: «Lautaro Martinez si dimostra leader. Adesso con la fascia di capitano sa che è una grande responsabilità e lo trasmette, in campo e anche fuori. È un ragazzo molto intelligente, che vuole sempre migliorare. Da quando è con noi ha fatto un percorso, secondo me, sempre in crescita. Lautaro Martinez è in uno stato di forma straordinario e speriamo per noi che possa continuare così».