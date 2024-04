Fabbian sta stupendo tutti: l’Inter guarda a Bologna – CdS

Dal passaggio all’Udinese saltato all’ultimo, alla cavalcata con il Bologna. È stato questo il destino di Giovanni Fabbian che oggi fa faville con il centrocampo di Thiago Motta, scrive il Corriere dello Sport.

LAVORO – Giovanni Fabbian, gara dopo gara, si sta prendendo il Bologna. E lo sta facendo anche grazie a Thiago Motta che nel giro di qualche mese lo ha trasformato. Ad aver avuto il sentore di un potenziale crack, sono stati Giovanni Sartori e Marco Di Vaio che hanno fatto di tutto ad agosto per provare a strappare Fabbian all’Inter. Arrivato in punta di piedi come sostituito di Lewis Ferguson, con il passare delle settimane il centrocampista ex Inter si è prima inserito nei diktat dell’allenatore per poi sapersi ritagliare un suo spazio, scrive il Corriere dello Sport. La dirigenza è stata brava a saper trattare con l’Inter dopo la richiesta fatta dai nerazzurri per avere Marko Arnautovic. Tutto è iniziato da lì.

QUALITÀ – Fabbian è arrivato a Bologna in prestito biennale e l’Inter potrà eventualmente riprenderselo nel giugno del 2025 versando 12 milioni nelle casse rossoblù. Il resto invece, è opera di Thiago Motta che lo ha costruito nel suo laboratorio. Nonostante non sia stato utilizzato con continuità, Giovanni Fabbian ha siglato già cinque gol. Arrivato a Casteldebole da centrocampista e incursore, oggi è diventato più tuttocampista. Una qualità spesso rara. A questo si aggiunge anche l’età che gli permetterà di crescere e migliorare le sue abilità anche in fase di lettura del gioco.

Fonte: Corriere dello Sport – Claudio Beneforti