Mattioli rosica: «Foto Scudetto dell’Inter? Terzo posto del 2006»

Incredibile come ci sia ancora gente che fa dichiarazioni del genere. La sofferenza è enorme in Italia per la seconda stella dell’Inter, lo testimonia Mario Mattioli in collegamento su Radio Radio.

COMPLOTTISMO – Non sono solo i tifosi della Juventus che si lasciano andare a queste dichiarazioni, o meglio quelli che lo sono in pubblico. Mario Mattioli sta soffrendo pesantemente la seconda stella: «Ero in macchina tornando a Roma ieri e ho sentito Radio Radio. C’era chi chiedeva di fare una foto del campionato, del ventesimo Scudetto dell’Inter. La mia foto è la classifica finale del campionato 2005-2006 con l’Inter al terzo posto. Quella è la foto della seconda stella, il campionato vinto con il terzo posto».