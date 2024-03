Fabbian, cuore a metà in Bologna-Inter: un futuro ancora da scrivere! – SM

Bologna-Inter, in scena questo pomeriggio al Dall’Ara, vedrà fra i protagonisti anche Giovanni Fabbian. Il presente del giovane dice rossoblù ma il futuro può essere nerazzurro, proprio come il passato.

PASSATO, PRESENTE E FUTURO – Bologna-Inter è una sfida sentita per molti degli uomini che saranno in campo e per diversi motivi, uno fra questi la volontà di riscatto nerazzurra. Ma fra tutti, insieme all’ex rossoblù Marko Arnautovic, sarà un pomeriggio emozionante anche per Giovanni Fabbian. Il passato del giovane centrocampista è interista, il presente è tutto bolognese. Ma il futuro potrebbe tornare a tingersi di nerazzurro. Lo spiega Massimo Veronelli, nel servizio preparato per SportMediaset: «L’estate scorsa non è stata facile per Giovanni Fabbian, tornato all’Inter dopo il prestito secco alla Regina. Il centrocampista ha fatto una parte della preparazione, tourneè compresa, col gruppo di Inzaghi. Poi ha ricevuto la classica telefono che ti cambia la vita da parte di Thiago Motta, che in un lui ha visto l’uomo che avrebbe potuto fare le fortune del suo Bologna. Un ragazzo sul quale l’Inter si è riservata di esercitare il diritto di recompra, da esercitare entro l’estate 2025».