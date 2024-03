Inter-Juventus Primavera 1-1 al 45′: Owusu risponde a Crapisto!

Termina sul punteggio di 1-1 il primo tempo di Inter-Juventus Primavera, sfida valevole per la venticinquesima giornata del Campionato Primavera 1 (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti

PRIMO TEMPO – Si chiude in pareggio il primo tempo della sfida che l’Inter Primavera sta dispuntando proprio in questi minuti contro la Juventus. La gara si sblocca dopo soli 4 minuti, quando Crapisto prova la conclusione dal limite dell’area e una sfortunata deviazione beffa Calligaris. Dopodiché, è un dominio nerazzurro: al 17′ Di Maggio ci prova con un colpo di testa, per poi provarci di nuovo al 25′ da fuori area con un grande intervento di Radu. L’Inter Primavera continua a premere sull’acceleratore e al 26′ arriva anche la traversa di Stante da calcio d’angolo, a suggellare un inizio sfortunatissimo per la squadra di Chivu. Un forcing, quello dei padroni di casa, che trova finalmente sbocco al 34′: cross dalla destra di Kamate, Owusu si impone di fisico in mezzo all’area e di testa buca Radu per l’1-1. Un pareggio più che meritato, in vista del secondo tempo.

INTER-JUVENTUS PRIMAVERA 1-1

Crapisto al 4′, Owusu al 34′