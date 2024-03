Caressa: «Juventus, contraccolpo psicologico dopo l’Inter. Spiego»

Fabio Caressa ha parlato della Juventus, attualmente al secondo posto nel campionato di Serie A alle spalle dell’Inter.

CONTRACCOLPO PSICOLOGICO – Queste le parole di Fabio Caressa nel corso di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay. «Se la Juventus dovesse vincere contro l’Atalanta sarebbe in Champions League al 99% perché ha un calendario terribile alla fine? Infatti la Juve sa benissimo questo. E, secondo me, ha avuto un contraccolpo psicologico molto importante dopo l’Inter perché la Juve per un periodo ha creduto di poter arrivare all’Inter. Se ci ha creduto ha fatto male? Però ci ha creduto. Ma non c’erano le condizioni? Sono d’accordo, però a un certo punto ha pensato: “Ma quelli hanno la Champions…”. È andata a giocarsela a -1, se non sbaglio».