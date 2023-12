Fabbian, arriva il premio di miglior giovane della Serie B!

Giovanni Fabbian è stato premiato al Gran Galà per il calcio del 2023 come miglior giovane della Serie B. Il calciatore ex Inter lo scorso anno ha vestito la maglia della Reggina.

PREMIO – Giovanni Fabbian è stato premiato come miglior giovane della Serie B della scorsa stagione. Il giocatore ha vestito la maglia della Reggina nella stagione 2022-2023 e ha segnato 8 gol in 37 partite. Le prestazioni nella serie cadetta gli hanno permesso di essere acquistato dal Bologna. L’Inter ha comunque un diritto di recompra che può essere esercitato tra due anni. In Serie A, al suo anno d’esordio, Fabbian ha già colpito in due occasioni, l’ultima proprio nella settimana precedente con il Torino al Renato Dall’Ara.