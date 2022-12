F. Inzaghi: «Sapevo di Simone e Marotta in tribuna, ci tenevo a fare bene»

Filippo Inzaghi, allenatore della Reggina che oggi ha vinto 0-1 contro il Como e giorno 22 sfiderà l’Inter in amichevole, in conferenza stampa è tornato a parlare anche della presenza del fratello Simone Inzaghi e dell’Amministratore Delegato, Giuseppe Marotta.

FAMIGLIA IN TRIBUNA – Filippo Inzaghi anche in conferenza stampa parla della presenza in tribuna oggi in Como-Reggina del fratello Simone, attuale tecnico dell’Inter, e di Giuseppe Marotta: «Simone (Inzaghi, ndr) e Marotta in tribuna? Sapevo che sarebbero venuti, ci tenevo che facessimo una bella partita ma temevo molto questa squadra perché la classifica non rispecchia il valore di questi giocatori. È difficile giocargli contro con degli attaccanti del genere».