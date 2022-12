Francia-Marocco sarà ancora Hakimi contro Hernandez. L’Inter osserva

Una delle semifinali dei Mondiali del Qatar sarà proprio Francia-Marocco, dove protagonisti saranno anche Achraf Hakimi e il suo rivale in Italia Theo Hernandez. L’ex Inter e ancora innamorato dei colori nerazzurri vuole confermare la supremazia.

VELOCITÀ – La semifinale dei Mondiali più interessante e ricca di storie sarà Francia-Marocco. Una di grande notorietà a Milano è quella che vede coinvolti Achraf Hakimi e Theo Hernandez. Il terzino del Paris-Saint-Germain ancora innamorato dell’Inter e voglioso di tornare (vedi articolo) affronterà ancora una volta il giocatore del Milan, che non ha sicuramente bei ricordi dell’avversario. Nell’unico anno del marocchino in Italia l’Inter ha vinto lo Scudetto, ai danni proprio dei rossoneri usciti sconfitti dallo scontro diretto decisivo con un netto 3-0. In quel match Hakimi affermò la totale supremazia sul francese. La prossima settimana Francia-Marocco sarà una sfida a tutta velocità.