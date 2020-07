Europa League, date e regole dei prossimi sorteggi: i dettagli

La UEFA rende noti tutti i dettagli sui quarti di finale e sulle semifinali dell’edizione in corso dell’Europa League. Ecco i dettagli comunicati dall’organo calcistico europeo tramite il sito ufficiale.

DATA – In attesa di giocare gli ottavi di finale (5-6 agosto 2020), l’Europa League si prepara già ai turni successivi. La finale è prevista il 21 agosto, perciò i 4 turni mancanti dovranno essere completati in 15-16 giorni al massimo. Venerdì 10 luglio, nella consueta sede di Nyon, in Svizzera, si terranno i sorteggi dei quarti di finale e delle semifinali. La cerimonia prenderà il via alle 13 ora italiana.

REGOLE – Ai sorteggi parteciperanno tutte le squadre qualificate agli ottavi di finale di Europa League. Verranno sorteggiati innanzitutto i quarti di finale, selezionando le squadre vincitrici degli ottavi che si incontreranno al turno successivo. Dopodiché verranno sorteggiate le semifinali, opponendo anticipatamente le gare dei quarti. Infine, verrà stabilita in anticipo anche la squadra che disputerà la finale “in casa”. Come di consueto, dai quarti di finale in poi non vi sono squadre che si qualificano come teste di serie. Inoltre, saranno ammessi confronti tra squadre della stessa nazione.

INTER – La squadra di Antonio Conte è ancora in corsa per l’Europa League. Il passaggio del turno passa per la sfida contro il Getafe, in programma per il 6 agosto. L’Inter affronterà gli spagnoli in gara secca, in uno dei campi neutri scelti per la fase finale della manifestazione.

Fonte: uefa.com