UFFICIALE – Europa League, Inter-Getafe in gara secca. L’annuncio UEFA

Condividi questo articolo

L’Europa League si completerà in Germania, come già annunciato lunedì. Confermato che anche Inter-Getafe, per la quale si era rinviata anche l’andata giovedì 12 marzo, sarà in campo neutro e in gara secca. Le altre partite, invece, completeranno regolarmente il ritorno degli ottavi. Di seguito le novità appena annunciate dall’UEFA.



CAMBIO DI FORMAT – Giorgio Marchetti, segretario generale UEFA, comunica quali sono le modifiche approvate nel Comitato Esecutivo iniziato nella giornata di oggi: «Per l’Europa League quarti, semifinali e finali saranno in quattro città tedesche della stessa regione. Si giocherà a Colonia, Dusseldorf, Duisburg e Gelsenkirchen, dal 10 al 21 agosto. Le partite degli ottavi di finale saranno il 5 e 6 agosto, una decisione sarà presa successivamente in relazione alla sede per quelle di ritorno. Da capire se sarà sempre nella stessa regione in Germania, oppure nelle sedi originariamente indicate. Inter-Getafe e Siviglia-Roma sono partite “speciali”, perché anche l’andata era stata rinviata. Queste partite si giocheranno in campo neutro in gara secca, sempre in una delle sedi previste in Germania. La finale di Europa League si disputerà a a Colonia il 21 agosto. Gdansk, che era la sede originaria della finale del 2020, ospiterà l’edizione del 2021. Le successive sedi, Siviglia e Budapest, ospiteranno rispettivamente l’Europa League nel 2022 e 2023».