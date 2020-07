Sconcerti attacca Conte: “Non sa scegliere i calciatori. Li vuole obbedienti”

Sconcerti ha parlato della gestione di Antonio Conte, criticando nuovamente il tecnico dell’Inter (qui le parole di stamattina). Il noto giornalista minimizza invece il brutto periodo di Lautaro Martinez. Di seguito le sue dichiarazioni per “Calciomercato.com”

PROBLEMI INTER – Mario Sconcerti analizza il momento dei nerazzurri partendo dalla guida tecnica: «Credo che Conte sappia scegliere poco i giocatori. Alla Juve si è visto in maniera evidente. La cosa migliore l’ha fatta alla guida della nazionale, portando una squadra molto modesta alla semifinale degli Europei. Credo che Conte non scelga i grandi giocatori, ma quelli molto obbedienti, e questo inevitabilmente gli toglie molta qualità. Il calo di Lautaro Martinez? Ma il pallone gli arriva tanto lentamente. E comunque Lautaro è un sintomo, non è il problema».