Eto’o: “Lautaro Martinez bene con l’Inter, ma Suarez scrive la storia”

Eto’o ha parlato dei continui accostamenti di Lautaro Martinez al Barcellona, ponendo l’accento su Luis Suarez. L’ex attaccante dell’Inter ha parlato in un’intervista con Tot Costa di Catalunya Ràdio, riportata da Sport.es. Di seguito le sue dichiarazioni

TOP PLAYER IN ATTACCO – Samuel Eto’o consiglia il Barcellona sull’attacco: Adoro Suarez, è uno dei migliori al mondo nella sua posizione, sta scrivendo la storia. Il Barcellona deve sempre rafforzarsi, ma non hanno bisogno di allontanare un generale come Luis Suarez. Nella sua posizione, è un top player e non puoi confrontarlo con nessuno. Lautaro Martinez sta andando molto bene con l’Inter e ha un futuro. Le persone, però, hanno la tendenza a dimenticare la storia recente. Luis sta scrivendo la storia, non solo al Barça, ma nel calcio. Questo deve essere riconosciuto. Ciò non impedisce di coinvolgere un altro giocatore per aggiungere competizione al gruppo, sapendo quante partite ci sono, ma un po ‘di rispetto per quelli che hanno scritto la storia ci deve essere.