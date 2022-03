Esposito torna al gol col Basilea! Ma a Marsiglia serata sfortunata

Esposito ha giocato tutti e 90 i minuti di Marsiglia-Basilea 2-1, gara valida per gli ottavi di finale di UEFA Europa Conference League. Gli svizzeri devono dire grazie al prestito Inter, che va in gol.



IN GOL − Sebastiano Esposito ha segnato in Marsiglia-Basilea, ottavo di finale di andata di Conference League. Al Velodrome, il giovane attaccante in prestito dall’Inter ha segnato l’unico gol degli svizzeri. In Francia, è terminata 2-1 per il Marsiglia con doppietta di un’altra vecchia conoscenza del calcio italiano: Arek Milik. Per Esposito, molto positivo l’ultima settimana. Il gol di oggi in Conference League si accompagna all’assist messo a referto in campionato domenica a Lugano. La rete personale gli mancava addirittura dal 29 agosto.