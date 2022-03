Atalanta da rimonta in Europa League: Bayer Leverkusen KO. Che Muriel!

Termina 3-2 Atalanta-Bayer Leverkusen. In rimonta la Dea negli ottavi di finale di Europa League. Grande prestazione di Muriel al Gewiss Stadium

SUCCESSO − Match spettacolare al Gewiss Stadium e grande prestazione dell’Atalanta contro un Bayer Leverkusen arrivato a Bergamo sicuramente non per cercare il pareggio. Il match si sblocca subito al minuto 11: Wirtz appoggia al limite dell’area per Charles Aranguiz che con una conclusione precisa beffa Musso per lo 0-1 tedesco. La Dea però non sta a guardare e tra il 23 e il 25′ trova un uno-due letale. A pareggiare i conti è prima Ruslan Malinovskyi che servito da Muriel spara in porta battendo Hradecky. Due minuti più tardi, è il colombiano a ringraziare l’ucraino: palla in profondità per la corsa dell’ex Fiorentina e grandissimo diagonale alle spalle di Hradecky. Nel finale di primo tempo, Atalanta vicina al terzo gol con Koopmeiners, il cui tiro trova i pugni del portiere finlandese. Nella ripresa, la squadra di Gasperini parte fortissimo e al quarto minuto cala il tris. Ancora l’asse Malinovskyi-Muriel a far impazzire la difesa tedesca, con l’ucraino che fa da assist-man e il colombiano da finalizzatore. Al 58′, Muriel sfiora la tripletta e il 4-1 Atalanta ma spreca da pochi passi un ottimo pallone di Freuler. Quattro minuti più tardi arriva il classico gol mangiato-gol subito. Moussa Diaby sguscia via e col sinistro batte un sorpreso Musso. Nel finale, poteva arrivare anche il quarto gol atalantino ma poca precisione sotto porta.