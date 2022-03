De Santis: «L’Inter ci ha visto lungo con i fratelli Carboni. C’è un motivo»

L’agente di mercato ed esperto di calcio sudamericano Lorenzo De Santis ha espresso su Tmw radio la sua opinione sui fratelli Carboni, primavera Inter. Entrambi sono stati convocati in Nazionale maggiore Argentina

TALENTI − Non ha dubbi l’agente De Santis: «L’Inter ci ha visto lungo, grazie anche agli ottimi uffici di Javier Zanetti in Argentina. I fratelli Carboni sono due giocatori molto interessanti, Valentin ha due anni in meno ed è meno conosciuto ma lui e il fratello sono sulla bocca di tutti. C’è molta attenzione su Soule della Juventus. Le nazionali under stanno facendo benissimo anche grazie all’aiuto di figure come Javier Mascherano e Pablo Aimar».