Esposito: “Inter societÃ  gloriosa, io fortunato. Ai piÃ¹ piccoli dico…”

Esposito: “Inter società gloriosa, io fortunato. Ai più piccoli dico…”

Sebastiano Esposito, giovane e promettente attaccante dell’Inter, ha concesso una breve dichiarazione in cui vuole rivolgersi ai giocatori più piccoli di lui che inseguono il sogno di diventare professionisti. Le sue parole riportate da Sky Sport

INSEGUIRE UN SOGNO – Esposito invita i giocatori più piccoli a inseguire i loro sogni: «Vorrei dire alcune parole ai più piccoli di me, non bisogna mai sentirsi arrivati, bisogna sognare senza perdere la testa. Io sono fortunato ad essere in una società gloriosa che ti aiuta tanto anche nei momenti difficili, non mollate mai e inseguite i vostri sogni».