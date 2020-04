Icardi finanzia 2 obiettivi. Inter tifa per l’Italia: ecco perchÃ© – SM

Icardi finanzia 2 obiettivi. Inter tifa per l’Italia: ecco perché – SM

Condividi questo articolo

Nel notiziario di “Sportmediaset” si fa il punto sul futuro di Mauro Icardi: l’argentino è da tempo al centro dei pensieri della Juventus, il Psg però non vuole mollare. L’Inter spinge per un suo ritorno in Italia e pensa già a come investire i soldi

SITUAZIONE – Quello tra la Juventus e Mauro Icardi è un amore che nasce da lontano, da più di un anno. Da quando le crepe tra l’argentino e l’Inter si sono fatte sempre più nette. Il dialogo tra Paratici e Leonardo, invece, è cominciato a inizio 2020, da quando Mauro è finito in panchina. I bianconeri sono pronti a offrire ai francesi un pacchetto con Miralem Pjanic e Alex Sandro, ma il Psg vorrebbe confermarlo dopo i probabili addii di Edinson Cavani e Neymar.

ALTERNATIVE – Attenzione però anche all’interesse del Napoli, che potrebbe offrire Allan al Psg, e al Milan. L’Inter tifa per il ritorno di Icardi in Italia, che farebbero scattare altri 15 milioni di clausola per una plusvalenza da urlo. I soldi servirebbero per Federico Chiesa e Sandro Tonali: a Firenze andrebbero Dalbert e Radja Nainggolan + 20 milioni di euro. Con il Bayern Monaco proseguono i discorsi per Ivan Perisic e Tolisso. La pista Lautaro Martinez-Barcellona si è invece raffreddata nelle ultime ore.

Fonte: Sportmediaset.