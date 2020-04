Dall’Inghilterra: Giroud-Inter, c’Ã¨ l’accordo! No rinnovo con il Chelsea

Dall’Inghilterra: Giroud-Inter, c’è l’accordo! No rinnovo con il Chelsea

Secondo il tabloid inglese The Sun, Olivier Giroud ha trovato l’accordo con l’Inter per il trasferimento in nerazzurro. L’attaccante francese è in scadenza di contratto con il Chelsea ed era seguito anche dalla Lazio

FATTA – Accordo trovato tra l’Inter e Olivier Giroud. Dall’Inghilterra non hanno dubbi: il francese non rinnoverà con il Chelsea ed è pronto a volare da Antonio Conte. L’attaccante è in scadenza di contratto con i Blues ed è stato vicino ai nerazzurri già a gennaio. L’inserimento della Lazio prima e la retromarcia degli inglesi poi, con la coperta corta in attacco dopo l’infortunio di Tammy Abraham, hanno frenato tutto. Ma al termine della stagione Giroud sarà libero di firmare con l’Inter: sembra cosa fatta.

