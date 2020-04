Esposito (e non solo) contro tutti: ecco il doppio torneo eSports dell’Inter

Inter sempre più attiva negli eSports durante questa pausa forzata. Stavolta in campo non solo Esposito ma anche la squadra di Inter|QLASH. Nel fine settimana doppio torneo di calcio… virtuale! Ecco quanto riportato dal sito ufficiale della società nerazzurra

GAMER PROFESSIONISTI – “Un super weekend all’insegna degli eSports: joypad bollenti per sfide straordinarie su PES 2020. Saranno due i tornei che vedranno protagonista i colori nerazzurri. Lega Serie A organizza ‘Waiting for eSerie A TIM | Everybody Plays Home‘, con la squadra Inter|QLASH impegnata con il nostro Pro Player Luigi ‘kirito_yuuki_00’ Loffredo. L’appuntamento è per venerdì 24 alle ore 19.00 in streaming sul canale YouTube della eSerie A TIM. Inter|QLASH dovrà affrontare i Pro Player di altre tre squadre di Serie A: Angelo ‘TipoLosco’ Giannino (Fiorentina), Ettore ‘ETTORITO97’ Giannuzzi (Juventus) e Stefano “stejinn7” Segatori (Sassuolo). Oltre a seguire live l’evento, avrete la possibilità, nella giornata di sabato, di rivedere le fasi salienti del torneo sui canali social nerazzurri”.

STELLE EUROPEE – “Domenica sarà invece KONAMI a dare vita con il canale ufficiale di PES 2020 a un torneo che vedrà protagonisti i calciatori di diversi top-club europei. Sarà Sebastiano Esposito a difendere i colori nerazzurri. Il giovane attaccante dell’Inter si troverà a fronteggiare Scott McTominay del Manchester United. Questi gli altri calciatori in gioco: Miralem Pjanic (Juventus), Rafael Leao (Milan), Antoine Griezmann (Barcellona), Greg Stewart (Rangers), Javi Martinez (Bayern Monaco), Aleksey Sutormin (Zenit San Pietroburgo), Bernd Leno (Arsenal), Odsonne Edouard (Celtic) e Nassim Boujellab (Schalke 04). L’appuntamento, in live streaming, è per domenica 26 alle ore 18.00 sul canale YouTube e sulla pagina Facebook di PES. Anche sui canali nerazzurri i tifosi potranno seguire le partite disputate da Esposito”.

