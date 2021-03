Esposito, 90 minuti con assist nel crollo del Venezia in casa

Sebastiano Esposito Inter

Sebastiano Esposito, attaccante dell’Inter in prestito al Venezia, ha giocato dal primo all’ultimo minuto nella sconfitta casalinga del Venezia contro il Lecce. Ancora niente gol, ma un assist per lui.

TITOLARE E ASSIST – Resta fermo a uno il numero dei gol segnati da Sebastiano Esposito in stagione, tra il precedente prestito alla SPAL e quello attuale al Venezia. Sale però a due quello degli assist, dopo quello già messo a referto nella vittoria dei lagunari per 2-1 contro la Reggiana. Purtroppo l’assist di oggi dell’attaccante di proprietà Inter, che è valso il momentaneo 2-2 grazie alla finalizzazione di Maleh, non è bastato a evitare la sconfitta ai veneti che crollano in casa per 2-3 contro il Lecce.