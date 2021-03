Inter, caccia al record perso a gennaio: con il Sassuolo per la 9a di fila

Lukaku-Lautaro Martinez Torino-Inter, copyright Inter-news.it, foto Tommaso Fimiano

Per la seconda volta in questo campionato di Serie A, l’Inter di Antonio Conte raggiunge le otto vittorie di fila. La prima striscia iniziò proprio con il Torino (ottava vittoria della seconda striscia) e si concluse con la sconfitta contro la Sampdoria per 2-1. Ora, contro il Sassuolo, arriva l’occasione di migliorare il record.

DOPPIA STRISCIA – Dal Torino al Crotone e dal Benevento al Torino. Sono queste le partite che compongono le due strisce da otto vittorie consecutive fatte registrare dall’Inter di Antonio Conte in questa stagione di Serie A. Numeri impressionanti, intervallati soltanto dalla sconfitta contro la Sampdoria per 2-1 e dagli stop contro Roma e Udinese (rispettivamente 2-2 e 0-0). La seconda striscia, chiaramente, è ancora aperta. E proprio sabato sera, a San Siro contro il Sassuolo, arriverà l’occasione di raggiungere il nono trionfo di fila stagionale. Un record che all’Inter manca da tempo, come analizzato lo scorso dicembre (vedi focus). Per intenderci, nella doppia stagione sulla panchina nerazzurra, José Mourinho fece un massimo di otto vittorie di fila il primo anno e cinque il secondo anno, quello del Triplete.

OCCASIONE GHIOTTA – Per l’Inter quella contro il Sassuolo è un’occasione ghiotta. Almeno sulla carta. Perché si sa che la partita più difficile è sempre quella che è ancora da giocare. I neroverdi arrivano da una vittoria importante, voluta e cercata contro il Verona (partita nella quale si è anche visto un po’ di nerazzurro, con il gol di Federico Dimarco). Lo stesso Roberto De Zerbi è stato chiaro: la voglia di vincere è tanta. Di fare bene e di dimostrare che la sua squadra ha ancora tanto da dare e da dimostrare (vedi conferenza). Però è inutile girarci troppo intorno. Il rispetto per l’avversario è fondamentale, ma i tre punti in casa sono ancor più fondamentali se si vuole dimostrare di essere in grado di vincere lo Scudetto. La nona vittoria di fila sarebbe un ulteriore messaggio importante proprio in questo senso.