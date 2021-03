Costacurta: Â«Ronaldo in Italia, ringrazierÃ² sempre Moratti. Una meravigliaÂ»

Costacurta: «Ronaldo in Italia, ringrazierò sempre Moratti. Una meraviglia»

Condividi questo articolo

Alessandro Costacurta

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha parlato negli studi di “Sky Sport” dell’arrivo di Ronaldo all’Inter, capolavoro del mercato dell’allora presidente nerazzurro Massimo Moratti.

GRANDE COLPO – Alessandro Costacurta ha parlato dell’arrivo di Ronaldo in Italia, all’Inter, complimentandosi con l’allora presidente Massimo Moratti per quella grande operazione di mercato: «Io ringrazierò sempre Moratti perché ha portato in Italia Ronaldo. Non mi faceva dormire di notte quando dovevo giocarci, ma è stata una meraviglia vederlo ogni partita del campionato italiano».