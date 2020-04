Eriksen voglia di Inter, il primo a tornare per prendersi una maglia – SM

Christian Eriksen è stato il primo degli stranieri dell’Inter a tornare a Milano. Il danese ha voglia di prendersi l’Inter quando ripartirà la stagione

L’Inter ha riabbracciato in questi giorni i suoi stranieri tornati dalle loro case all’estero dopo il permesso accordato dalla società. Manca solo Godin che deve tornare dall’Uruguay, ma è atteso tra oggi e domani. Secondo “Sport Mediaset” il primo a tornare è stato Christian Eriksen, tornato a Milano insieme alla compagna e al figlio e può essere un segnale: il centrocampista danese, arrivato in gennaio come grande colpo scudetto, si è visto poco in quanto Conte gli ha concesso per lo più finali di partita in cui però ha messo in mostra il suo talento. L’ex Tottenham ha voglia di Inter e ha voglia di sfruttare il finale “sprint” di stagione per prendersi definitivamente la maglia nerazzurra.