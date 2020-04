Mertens tra Napoli e Premier, ma tentazione Inter – SM

Dries Mertens è ancora in bilico, il rinnovo col Napoli sembra più lontano. Le big della Premier lo cercano, ma l’Inter resta una tentazione forte per l’attaccante belga

Secondo “Sport Mediaset” il futuro di Dries Mertens è ancora in forte dubbio. L’attaccante belga è in scadenza di contratto, si aspetta ancora di capire come evolverà la situazione in atto e come la Fifa e la Uefa decideranno di gestire la situazione dei contratti in scadenza, ma il rinnovo col Napoli sembra più lontano rispetto a qualche mese fa anche se la firma con i partenopei non è ancora da escludere. In caso di addio al Napoli le big della Premier sono interessate a puntarci, si sarebbero già fatte avanti il Chelsea e il Manchester City, ma non è da escludere l’Inter. I nerazzurri sono ancora interessati, anche se più defilati rispetto a qualche mese fa, ma il giocatore preferirebbe restare in Italia e quella nerazzurra resta una forte tentazione.